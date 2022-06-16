Трусова: я заслужила олимпийское золото

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Серебряный призёр Олимпиады в фигурном катании Александра Трусова оценила своё выступление на Играх 2022 года в Пекине.
Трусова: я заслужила олимпийское золото
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«Мне всегда важны рекорды. Но эта медаль — та, которую, как я считаю, я заслужила своим прокатом, — мне была важна. Именно эта медаль. О других медалях, которые я по причине своих прокатов не получила, не жалею. А в Пекине я пыталась, я добилась своей цели. И важна для меня была только эта медаль. Олимпийская золотая? Да», — цитирует Трусову Sport24.

Вместе с тем она подчеркнула, что довольна на 100% своим выступлением. 17-летняя Трусова сказала, что не стала бы ничего менять в своём прокате.

Фигуристка завоевала серебро на Олимпиаде в Пекине в женском одиночном катании.

Ранее Трусова рассказала, как на неё повлияло участие в Олимпиаде в Пекине.

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