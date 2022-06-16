Первый тренер Трусовой — о серебре ОИ: она всё ещё ребёнок и эмоционально была истощена

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Ольга Шевцова, первый тренер Александры Трусовой, поделилась мнением об эмоциях фигуристки после завоевания серебряной медали на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Первый тренер Трусовой — о серебре ОИ: она всё ещё ребёнок и эмоционально была истощена
  • Gettyimages.ru
  • © Cui Nan/China News Service

«Первая реакция — не надо было это снимать. Думаю, это ошибка журналистов. Потому что, во-первых, она всё равно ребёнок, она физически, эмоционально истощена была», — цитирует тренера Sport24.

По её словам, все дети очень тяжело переживают свои маленькие неудачи. Шевцова призналась, что учит своих воспитанников стараться держать эмоции при себе.

17-летняя Трусова завоевала серебро Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании. После соревнований она очень эмоционально отреагировала на то, что не смогла выиграть золото. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова.

Ранее Трусова заявила, что заслужила олимпийское золото.

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