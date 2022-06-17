Лайшев считает нормальными обиды Трусовой на то, что она не получила золотую медаль на ОИ
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
«Это нормальные обиды нормальной спортсменки. В этом ничего такого нет. Это такой самонастрой на борьбу. Такая психология абсолютно известна в спорте», — цитирует Лайшева Sport24.
17-летняя Трусова завоевала серебро Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании. После соревнований она очень эмоционально отреагировала на то, что не смогла выиграть золото. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова.
Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина назвала глупостью высказывание Трусовой о том, что она заслужила золото Игр в Пекине.