Лайшев считает нормальными обиды Трусовой на то, что она не получила золотую медаль на ОИ

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слова обладательницы серебряной медали Александры Трусовой, которая считает, что заслужила золото на Играх в Пекине.

«Это нормальные обиды нормальной спортсменки. В этом ничего такого нет. Это такой самонастрой на борьбу. Такая психология абсолютно известна в спорте», — цитирует Лайшева Sport24.

17-летняя Трусова завоевала серебро Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании. После соревнований она очень эмоционально отреагировала на то, что не смогла выиграть золото. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина назвала глупостью высказывание Трусовой о том, что она заслужила золото Игр в Пекине.