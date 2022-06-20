Олимпийские чемпионы в танцах на льду Пападакис и Сизерон пропустят сезон-2022/23

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Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят предстоящий сезон.
Олимпийские чемпионы в танцах на льду Пападакис и Сизерон пропустят сезон-2022/23
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«Мы решили сделать небольшой перерыв в соревнованиях, отдохнуть и больше сосредоточиться на шоу и гала-турах», — приводит слова Сизерона FFSG.

«В чём мы уверены, так это в том, что в следующем сезоне мы не выступим. А в остальном все двери для нас открыты», — добавила Пападакис.

Французские спортсмены являются пятикратными чемпионами мира, также фигуристы завоевали золото на Играх в Пекине в 2022 году и серебряные медали на Играх в Пхёнчхане в 2018.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка депутат Ирина Роднина прокомментировала слова француженки Пападакис, выступающей в танцах на льду в паре с Сизероном, об отсутствии россиян на минувшем чемпионате мира.

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