Роднина считает, что не стоит критиковать Пападакис за слова о российских фигуристах

Трёхкратная олимпийская чемпионка депутат Ирина Роднина прокомментировала слова француженки Габриэлы Пападакис, выступающей в танцах на льду в паре с Гийомом Сизероном, об отсутствии россиян на минувшем чемпионате мира.

«Она честно сказала, что без русских легче. А что на неё нападать? Габриэла сказала факт. Пападакис сказала всё чётко: без русских или других спортсменов выступать легче. Это факт», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

26 марта Пападакис и Сизерон стали чемпионами мира, набрав 229,82 балла и установив новый мировой рекорд. Позже Пападакис заявила, что без российских фигуристов на турнире было гораздо меньше напряжения.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на слова Пападакис об отсутствии россиян на чемпионате мира.