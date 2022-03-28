Плющенко — о словах Пападакис: сильных всегда боялись

Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал слова французской фигуристки Габриэлы Пападакис об отсутствие россиян на чемпионате мира в Монпелье (Франция).

«Нужно время, чтобы у людей поменялось мировоззрение. То, что наши — самые сильные, это факт. Чемпионат мира без российских фигуристов неполноценный», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что в России нужно проводить больше качественных турниров, чтобы фигуристы находились в соревновательной атмосфере.

«Сильных всегда боялись и относились к ним предвзято. Продолжаем двигаться вперёд!» — добавил Плющенко.

Ранее Пападакис заявила, что без россиян на чемпионате мира 2022 года не было напряжения. По мнению фигуристки, российские спортсмены потеряли доверие.

Напомним, что 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований.

Ранее Навка ответила на заявление Пападакис в адрес российских фигуристов.