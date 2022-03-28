Навка ответила на заявление Пападакис в адрес российских фигуристов

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала высказывание французской фигуристки Габриэлы Пападакис, выступающей в танцах на льду в паре с Гийомом Сизероном, в адрес российских фигуристов.

«Это очень странное высказывание, я не очень понимаю, зачем она так сказала. Наверное, Габриэла говорила о конкуренции, которой у греческой пары на этих соревнованиях не было. Конечно, выступать на турнире без сильнейших гораздо спокойнее, никакого напряжения нет», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».

Она также заявила, что Кубок Первого канала показал уровень сборной России. По мнению Навки, на чемпионате мира во Франции российские спортсмены забрали бы весь пьедестал.

«Думаю, это понимают все. Понимают, осознают и уже боятся возвращения российских фигуристов на международную арену», — добавила Навка.

26 марта Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали чемпионами мира. Французский дуэт показал лучший результат в обеих программах и в сумме набрал 229,82 балла, побив собственное мировое достижение.

Напомним, что 1 марта Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований.

Ранее олимпийская чемпионка Пекина в танцах на льду Габриэла Пападакис, которая выступает в паре с Гийомом Сизероном, высказалась об отстранении россиян от чемпионата мира в Монпелье.