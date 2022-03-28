Французская фигуристка Пападакис: без россиян на чемпионате мира меньше напряжения

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Олимпийская чемпионка Пекина в танцах на льду Габриэла Пападакис, которая выступает в паре с Гийомом Сизероном, высказалась об отстранении россиян от чемпионата мира в Монпелье.

«Признаюсь, что отсутствие россиян на чемпионате мира — нечто особенное. К ним нет доверия со стороны других фигуристов из-за украинских событий и допинговых скандалов. На них косо смотрят. Без них на турнире меньше напряжения», — приводит слова Пападакис «Матч ТВ» со ссылкой RTL.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим отечественные фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон с мировым рекордом стали чемпионами мира в танцах на льду.

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