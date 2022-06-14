Крушение фаворита: Франция впервые в истории проиграла Хорватии и сложила чемпионские полномочия в Лиге наций

Сборная Франции — действующий победитель Лиги наций — потерпела первое в истории поражение от Хорватии и за два тура до финиша потеряла шансы на попадание в «Финал четырёх». Единственный мяч уже на пятой минуте с одиннадцатиметровой отметки забил Лука Модрич. В свою очередь, Дания обыграла Австрию и закрепилась на вершине группы 1 элитного дивизиона. А Казахстан под руководством российского тренера Магомеда Адиева во второй раз оказался сильнее Словакии и практически гарантировал себе повышение в классе.

Исторический успех Хорватии

Провал Франции смело можно назвать главным сюрпризом текущего сезона Лиги наций. Жребий определил действующего обладателя трофея, а также чемпиона мира в достаточно проходимую группу с Данией, Хорватией и Австрией. Казалось, подопечные Дидье Дешама обязаны были спокойно занимать первое место.

Но уже после четырёх туров они лишились даже теоретических шансов на выход в «Финал четырёх» и расположились на последней строчке. После гостевых ничьих с Хорватией и Австрией трёхцветные дома умудрились уступить «шашечным» — 0:1.

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Ход противостояния во многом определил довольно спорный пенальти, назначенный в самом дебюте. На подаче углового Карим Бензема неаккуратно сыграл против Анте Будимира и предоставил тому возможность упасть на газон. Судья Орель Гринфилд моментально указал на точку, а помощники на VAR поддержали его вердикт.

Резервный вратарь хозяев Мик Меньян, заменивший Уго Льориса, был близок к тому, чтобы парировать удар Луки Модрича. Он угадал направление полёта мяча и дотронулся до него, но не сумел преградить путь в сетку. Так капитан гостей отметился 22-м голом за национальную команду.

В дальнейшем фаворит, если верить статистике, владел подавляющим преимуществом и, например, нанёс 18 выстрелов против четырёх у оппонента. Но по-настоящему опасные моменты у ворот коллектива Златко Далича возникали редко, а в сложные моменты его спасал Ивица Ивушич, совершивший шесть сейвов.

Финальный свисток ознаменовал первую в истории победу Хорватии над Францией. В предыдущих девяти встречах «шашечные» потерпели шесть поражений при трёх ничьих. В частности, удалось взять реванш за неудачный финал ЧМ-2018.

Победа Дании на классе

Зато Дания заслужила звание главного открытия. После выхода в полуфинал Евро-2020 и мощного выступления в квалификации ЧМ-2022 «алая гвардия» доказала, что находится на одном уровне с грандами.

Вот и крепкую Австрию подопечные Каспера Юльманна обыграли дома с явным преимуществом — 2:0. Причём главным героем в их составе неожиданно стал молодой форвард «Вольфсбурга» Йонас Винд. Он впервые в рамках турнира попал в основу и решил исход противостояния.

В середине первого тайма нападающий легко поразил пустой дальний угол после паса Йоакима Мехле от лицевой, а незадолго до перерыва отличной разрезающей передачей вывел на рандеву с вратарём Андреаса Скова Ольсена.

Чтобы спастись, у гостей оставалось достаточно времени, но они так и не создали ни одного опасного момента. Датчане сбили с плеч одного из главных конкурентов и по-прежнему на два очка опережают Хорватию. В сентябре в случае выездной победы над соперником они гарантируют себе путёвку в «Финал четырёх».

Курьёзное спасение Израиля

За матчами квартета 2 Лиги B российские болельщики следят с особенным интересом, ведь именно здесь должны были стартовать подопечные Валерия Карпина. Однако решение УЕФА лишило их этой возможности.

Зато три оставшихся коллектива получили отличный шанс побороться за одну путёвку в элитный дивизион. В понедельник Израиль сделал очередной шаг к тому, чтобы занять первое место, набрав важнейшее очко в Исландии.

На двоих соперники забили четыре мяча и упустили ещё несколько перспективных моментов. Хозяева дважды выходили вперёд усилиями Йоуна Торстейнссона и Торира Йоханна Хельгасона, но не сумели удержать устраивающий их счёт.

Гости же отметились двумя крайне курьёзными голами. Сначала Даниэль Гретарссон неудачно подставил ногу под удар оппонента и срезал мяч в собственные ворота, а затем Дор Перец, показалось, попал в штангу. Но судья после просмотра повтора постановил, что мяч пересёк линию.

Невероятный результат Казахстана

Пусть сборная России не принимает участия в текущем сезоне Лиге наций, страна представлена в турнире одним человеком — тренером Магомедом Адиевым. Экс-наставник «Анжи» возглавил национальную команду Казахстана в апреле и произвёл с ней фурор. Мало кто мог предположить, что по итогам четырёх туров она не только практически гарантирует себе повышение в классе, но и дважды обыграет главного фаворита — Словакию.

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Причём после победы в Трнаве в отставку оказался отправлен Штефан Таркович, возивший коллектив на Евро-2020. На смену ему пришёл дуэт Самуэля Словака и Марека Минтала, под руководством которых словаки оказались сильнее Азербайджана.

В следующем туре им жизненно необходимо было брать реванш у лидера в Нур-Султане, чтобы подняться на первое место. Однако сделать этого не удалось. Хозяева при поддержке заполненной практически до отказа «Астаны-Арены» вновь оказались сильнее — 2:1.

Гости владели мячом 67% времени и нанесли 17 ударов по воротам, но лишь раз огорчили совершившего четыре сейва Игоря Шацкого. Хозяева же в фирменной манере отдали мяч сопернику и ещё до перерыва провели две разящие контратаки по правому флангу. Первую подачу замкнул Ян Вороговский, а вторую — 22-летний Эльхан Астанов, для которого это дебютный гол в сборной. Сказалось отсутствие в центре обороны оппонента травмированного Милана Шкриньяра.

В начале второго тайма Матуш Беро сократил отставание до минимума, однако на большее фаворита не хватило. А в концовке был удалён с поля Ондрей Дуда, получивший два горчичника за пару минут. Казахстану третья победа в рамках ЛН позволила увеличить отрыв от ближайшего преследователя до четырёх очков. Теперь успех в домашнем противостоянии с Белоруссией в сентябре гарантирует подопечным Адиева выход в Лигу B.

Провальное выступление Белоруссии

А вот дела другой сборной с постсоветского пространства, попавшей в этот квартет, складываются намного хуже. Если в предыдущем розыгрыше ЛН Белоруссия до последнего боролась за повышение в классе, то на этот раз после четырёх туров лишилась даже теоретических шансов. Более того, коллектив Георгия Кондратьева с одним очком в активе рискует вернуться в слабейший дивизион, где начинал выступления в 2018-м.

Очередной невзрачный матч он провёл в Баку. Соперники в целом провели близкую встречу с равным количеством моментов, но гости свои не реализовали. А в концовке защитники команды дважды крайне неудачно сыграли на своей половине и позволили отличиться вышедшему на замену Махиру Эмрели и чемпиону Европы среди юношей в составе России Рамилю Шейдаеву.

Так подопечные Джанни Де Бьязи прервали 15-матчевую безвыигрышную серию в официальных соревнованиях. Белорусы, напротив, продлили свою до 11. В последний раз они праздновали успех ещё в квалификации ЧМ-2022, когда дома оказались сильнее эстонцев. Судя по информации СМИ, очередная осечка может стать роковой для Кондратьева и его штаба. В ближайшее время они с большой долей вероятности оставят свои посты.