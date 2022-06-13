Осечка Португалии, победа Испании и лидерство Грузии: чем запомнились матчи Лиги наций

Португалия потерпела сенсационное поражение от Швейцарии, пропустив уже на первой минуте. Испания на классе обыграла Чехию и вышла в лидеры группы. Норвегия во второй раз оказалась сильнее Швеции благодаря дублю Эрлинга Холанда. Грузия не сумела распечатать ворота Болгарии, но сохранила убедительное лидерство в квартете. А Греция дожала Косово и гарантировала себе повышение в классе. Чем запомнились матчи Лиги наций — в материале RT.

Невероятный матч Омлина

В сильнейшем дивизионе накануне состоялись два матча в группе 2, которые запутали положение в турнирной таблице до предела. Португалия закончила первый круг на вершине с двухочковым отрывом от Испании. Дома ей удалось взять верх над Чехией, которая незадолго до того едва не обыграла «красную фурию». Подопечные Фернанду Сантуша дважды огорчили оппонента. Причём и Жоау Канселу, и Гонсало Гедешу ассистировал Бернарду Силва.

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Однако спустя всего несколько дней лидер сенсационно уступил на выезде Швейцарии, которой дома забил четыре безответных мяча. Причиной во многом стала масштабная ротация, затеянная тренерским штабом: Криштиану Роналду, Жоау Моутинью и Рафаэл Геррейру даже не попали в заявку. При этом наставник подчеркнул, что все трое здоровы. А ведущие нападающие Силва и Диогу Жота остались в запасе.

Без них гости пропустили на первой же минуте. После подачи Сильвана Видмера с правого фланга Харису Сеферовичу никто не помешал точно пробить головой. А вскоре судья Фран Йович назначил пенальти в ворота фаворита за игру рукой у Нуну Мендеша. Но, посмотрев повтор, рефери решение изменил, поскольку чуть раньше Нико Эльведи сфолил на Андре Силве.

В дальнейшем португальцы владели серьёзным преимуществом и делали всё, чтобы сравнять счёт. Во втором тайме Сантуш бросил в бой Силву и Жоту. Гости нанесли по воротам хозяев два десятка ударов, почти половина из которых пришлась в створ, но так и не смогли пробить поймавшего кураж Йонаса Омлина. Сделать это удалось лишь Рафаэлу Леау, но его гол был отменён из-за явного офсайда.

Так альпийцы не только набрали первые очки, но и прервали трёхматчевую серию из поражений в противостояниях с этим соперником, одно из которых пришлось на полуфинал Лиги наций в сезоне-2018/19.

Важные голы Сарабии

Испания воспользовалась осечкой главного конкурента и вышла на первое место. Подопечные Луиса Энрике начали турнир не лучшим образом. Сначала они разошлись миром с Португалией — 1:1, а затем едва не уступили Чехии — 2:2. Положение коллектива стало угрожающим.

Но следом он одержал две победы подряд над уступающими в классе соперниками — Швейцарией и Чехией. И в обеих встречах на первый план вышел Пабло Сарабия. В Ланси он забил важнейший единственный мяч уже на 13-й минуте, замкнув прострел Маркоса Льоренте от лицевой.

А в Малаге ему удалось поставить точку в игре с Чехией. Ближе к финальному свистку нападающий вновь продемонстрировал удивительное голевое чутьё и отличился ударом с пары метров. Открыл же счёт в середине первого тайма Карлос Солер. А Сарабия демонстрирует высокую результативность на международном уровне, ведь за три года в сборной он забил девять, хотя далеко не всегда попадает в основу.

Необходимо отметить и Уная Симона, который дважды отыграл на ноль. Причём во втором противостоянии чехи периодически убегали в опасные контратаки и создавали моменты, но пробить вратаря «Атлетика» так и не получилось.

Потрясающая мощь Холанда

В лиге B ближе всех к выходу в элитный дивизион приблизилась сборная Норвегии, выступающая в квартете 4. После победы над Швецией (3:2) и ничьей в противостоянии Сербии и Словении (2:2) она оторвалась от ближайшего преследователя на три очка.

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Такими результатами команда полностью обязана Эрлингу Холанду, вокруг которого и строится вся игра. Форвард ушёл с поля без гола лишь в одной встрече турнира, со Словенией, и она завершилась для скандинавов миром — 0:0. Зато он забил единственный мяч в ворота сербов и оформил по дублю в скандинавских дерби, позволив коллективу Столе Сольбаккена дважды подряд огорчить соседей за восемь дней.

Во втором матче форвард «Манчестер Сити» уже на десятой минуте замкнул подачу с фланга, а сразу после перерыва реализовал довольно спорный пенальти. Наконец, в концовке он отметился результативной передачей на Александра Сёрлота. Теперь молодой футболист лидирует в гонке бомбардиров Лиги наций, на один точный удар опережая турка Сердара Дурсуна.

А статистика выступлений Холанда за национальную команду просто поражает: в 21 матче он отличился 20 раз.

Маленькое чудо от Саньоля

В третьем по силе дивизионе приятно удивляет сборная Грузии, которая уверенно лидирует в группе 4 и находится в шаге от повышения в классе. В первом круге подопечные Вилли Саньоля разгромили всех соперников. В частности, в Скопье оказался разбит участник финального этапа Евро-2020 Северная Македония — 0:3. Вновь не ушёл с поля без гола Хвича Кварацхелия, отличившийся в третьей встрече турнира подряд.

Сбить мощную поступь кавказского коллектива на выезде сумели болгары, которые дома пропустили от него пять. При этом сразу по прибытии в Тбилиси гости попали в серьёзное ДТП. Автобус, вёзший команду, столкнулся с другой машиной. Сильнее всех пострадал полузащитник «Ботева» Тодор Неделев. Спортсмен получил черепно-мозговую травму, а осколки стекла попали ему в глаза. Молодому человеку экстренно сделали операцию.

Несмотря на этот шокирующий инцидент, подопечные Георги Иванова сумели собраться и отстояли нулевую ничью. Впрочем, не обошлось без серьёзной доли везения, ведь оппонент упустил массу опасных моментов. Например, Кварацхелия в одном из эпизодов перебросил вратаря, но мяч с линии вынес защитник. Гости же всего трижды пробили в сторону чужих ворот и один раз — в створ.

Теперь отрыв Грузии от ближайшего преследователя, македонцев, сократился до трёх очков, но они продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до девяти матчей. Причём в семи из них коллектив сумел одержать победы.

Курьёзный мяч Манталоса

А первой сборной, обеспечившей себе повышение в классе, стала Греция. После разгрома соседей с Кипра «эллинам» требовалось дома обыгрывать Косово, чтобы гарантировать себе первую строчку. И хозяева справились с этой задачей, дважды огорчив гостей.

Но местным болельщикам пришлось понервничать. Несмотря на серьёзное преимущество, мяч никак не шёл в ворота соперника. Косовары оборонялись в полном составе и действовали максимально самоотверженно. Добить оппонента помогли удачные замены. Первый гол организовали появившиеся на поле во втором тайме Петрос Манталос и Георгиос Якумакис. Первый выполнил отличный кросс с левого фланга, а второй выпрыгнул выше всех и головой подрезал снаряд в дальний угол.

А на девятой добавленной минуте подопечные Приможа Глихи пропустили курьёзный гол. На подачу последнего стандарта отправился даже вратарь Арьянет Мурич, за что команда поплатилась. «Эллины» организовали стремительную контратаку, которую завершил Манталос. Причём форвард буквально выгрыз у соперника мяч и отправил его в пустой створ. После этого все греческие футболисты и тренеры выбежали на поле, отмечая долгожданный успех и выход в дивизион B.