Гол Сеферовича на первой минуте принёс Швейцарии победу над Португалией в Лиге наций

Сборная Швейцарии на своём поле взяла верх над командой Португалии в матче четвёртого тура Лиги наций.

Встреча прошла в Ланси и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре на первой же минуте забил Харис Сеферович.

Для швейцарцев это первая победа в нынешней Лиге наций.

Швейцария набрала три очка и продолжает замыкать турнирную таблицу своей группы, а Португалия (семь очков) опустилась на второе место в квартете.

Ранее сообщалось, что сборная Испании обыграла команду Чехии в матче Лиги наций.