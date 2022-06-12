Гол Сеферовича на первой минуте принёс Швейцарии победу над Португалией в Лиге наций
Встреча прошла в Ланси и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре на первой же минуте забил Харис Сеферович.
Для швейцарцев это первая победа в нынешней Лиге наций.
Швейцария набрала три очка и продолжает замыкать турнирную таблицу своей группы, а Португалия (семь очков) опустилась на второе место в квартете.
Ранее сообщалось, что сборная Испании обыграла команду Чехии в матче Лиги наций.