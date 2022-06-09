Спасение Испании, разгромы от Португалии и Бельгии и везение Украины: чем запомнился второй тур Лиги наций

Юбилейный гол Гарри Кейна помог Англии уйти от поражения в Германии, а Испанию в Чехии спас удар Иньиго Мартинеса на 90-й минуте. Португалия отправила четыре безответных мяча в ворота Швейцарии, два из которых записал на свой счёт Криштиану Роналду, а Бельгия, пропустив первой, шесть раз огорчила Польшу. Франция без травмированного Килиана Мбаппе не сумела обыграть Хорватию, а Украина вырвала победу в матче с Ирландией благодаря курьёзной подаче со стандарта Виктора Цыганкова. Чем запомнился второй тур Лиги наций — в материале RT.

Юбилейный гол Кейна

В центральном матче второго тура Лиги наций в Мюнхене сошлись Германия и Англия. Последняя встреча этих сборных состоялась совсем недавно — летом прошлого года в 1/8 финала Евро-2020. Тогда бундестим во главе с Йоахимом Лёвом потерпела болезненное поражение (0:2) и завершила выступление. Разумеется, немцы, уже под руководством Ханса-Дитера Флика, горели желанием взять реванш и были к этому очень близки.

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В первом тайме был забит один мяч, но его отменили из-за офсайда у Йонаса Хофмана. При этом сразу после перерыва хавбек отличился уже по правилам, воспользовавшись отличной передачей Йозуа Киммиха.

В итоге хозяевам не хватило совсем немного, чтобы одержать победу. Спас гостей от поражения Гарри Кейн. В концовке он сначала не сумел переиграть Мануэля Нойера в ближнем бою, а затем заработал пенальти за толчок Нико Шлоттербека. Сам же нападающий уверенно реализовал одиннадцатиметровый и отметился 50-м голом в составе сборной. Более того, в списке лучших бомбардиров «трёх львов» в истории он обошёл Бобби Чарльтона и теперь уступает только Уэйну Руни (53).

К сожалению, классику европейского футбола омрачили бесчинства английских фанатов в Мюнхене. Они нападали на сотрудников полиции, нарушали общественный порядок и распивали алкоголь.

Роковая замена Дешама

Большой интерес вызвало и противостояние Хорватии и Франции. Во-первых, они являются действующими финалистами чемпионата мира. Во-вторых, на старте нового сезона Лиги наций потерпели сенсационные домашние поражения. «Шашечные» позволили разгромить себя Австрии — 0:3, а трёхцветные уступили Дании — 1:2. Последние вдобавок из-за травм потеряли двух ключевых исполнителей: Рафаэля Варана и Килиана Мбаппе. Первого в центре обороны заменил молодой Вильям Салиба, а второго на острие атаки — партнёр Александра Головина по «Монако» Виссам Бен-Йеддер.

Появление форварда в основе полностью себя оправдало, поскольку в начале второго тайма он выполнил результативную передачу на Адриена Рабьо. Полузащитник по левому флангу ушёл от Йосипа Юрановича и спокойно пробил в ближний угол.

А вот замена Муссы Диаби в концовке на Жонатана Клосса получилась крайне неудачной. Защитник первым же касанием нарушил правила в своей штрафной.

Андрей Крамарич реализовал пенальти, хладнокровно покатив мяч по центру и позволив хозяевам отыграться. К слову, другой ветеран команды Лука Модрич в этот день провёл юбилейную 150-ю встречу за сборную.

Ничья в матче прямых конкурентов пошла на пользу Дании. Действующие бронзовые призёры Евро на выезде одолели Австрию (2:1) и закрепились на первой строчке группы 1 сильнейшего дивизиона. Французы и хорваты имеют в активе по одному очку и на пять отстают от лидера. Теперь для того, чтобы попасть в «Финал четырёх», им нужно совершить чудо.

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Великолепный матч Кухты

Первый тур Лиги наций в целом получился богатым на сенсации, ведь очки в матчах с уступающими им в классе соперниками потеряли Франция, Хорватия и Англия. Во втором туре оказался зафиксирован всего один неожиданный результат: Испания с трудом ушла от поражения в выездном матче с Чехией — 2:2.

Отчасти на результате сказалась масштабная ротация, затеянная Луисом Энрике. Тренер оставил в запасе Феррана Торреса, Серхио Бускетса, Марко Асенсио, Альваро Морату, Жорди Альбу и Сесара Аспиликуэту. Несмотря на это, гости владели мячом 73% времени и нанесли в четыре раза больше ударов — 12:3.

Однако хозяева великолепно убегали в контратаки, легко прорывая высокую линию обороны маститого оппонента. Отрадно, что главным действующим лицом в их рядах стал Ян Кухта. Уже на третьей минуте форвард «Локомотива» убежал к чужим воротам вместе с Якубом Пешеком и отдал ему результативную передачу. Сразу после перерыва он не реализовал выход один на один, но вскоре исправился, красиво перебросив Уная Симона. Для нападающего это уже второй гол в рамках турнира. На прошлой неделе он огорчил Швейцарию.

Испанцы же сравнивали счёт в концовке каждого из таймов. В первом отличился юный вундеркинд Гави. Попутно ему удалось стать самым молодым автором гола в составе сборной — 17 лет и 304 дня. А на 90-й минуте «красную фурию» спас Иньиго Мартинес.

Показательный дубль Роналду

А вот Португалия, также выступающая во второй группе Лиги А, не оставила шансов Швейцарии и поднялась на первое место. Подопечные Фернанду Сантуша забили в ворота гостей четыре безответных мяча, а могли и больше.

В предыдущем матче с Испанией тренер решил оставить Криштиану Роналду в резерве, чем вызвал серьёзную дискуссию. На этот раз пятикратный обладатель «Золотого мяча» появился с первых минут и наглядно доказал, что не должен выпадать из основы. Ему удалось непосредственно поучаствовать в трёх голах.

Сначала после удара форварда со стандарта и сейва Грегора Кобеля на добивании воспользовался шансом Вильям Карвалью. Затем в течение пяти минут седьмой номер оформил дубль. В первом случае он спокойно расстрелял ворота после скидки Диогу Жоты, а во втором с нескольких метров отправил снаряд в сетку. Таким образом, форвард «Манчестер Юнайтед» прервал пятиматчевую сухую серию в национальной команде и со 117 голами упрочил лидерство в списке самых результативных футболистов сборных в истории.

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Спокойная победа для Манчини

А в квартете 3 в лидеры вышла Италия. Венгрия в первом туре обыграла Англию, но на вторую сенсацию сил у команды не хватило. Да и Роберто Манчини, в матче с Германий проверивший в деле молодёжь, доверился более опытным подопечным, за исключением 18-летнего нападающего Вильфреда Ньонто.

И уже в первом тайме действующие чемпионы Европы отличились дважды. Открыл счёт по истечении получаса игры великолепным ударом в дальнюю девятку с линии штрафной Николо Барелла. А незадолго до перерыва Маттео Политано совершил отличный фланговый проход и помог отличиться Лоренцо Пеллегрини.

Однако во второй половине встречи хозяева сами помогли сопернику возродить интригу. После прострела во вратарскую Джанлука Манчини в подкате срезал мяч в собственные ворота. До финального свистка у гостей оставалось достаточно времени, чтобы совершить камбэк, но скорее итальянцы могли упрочить преимущество. Например, Политано едва не перебросил Денеша Дибуса с дальней дистанции, но попал в перекладину.

Решающий выход Троссарда

Сборная Бельгии после разгрома в противостоянии с Нидерландами (1:4) реабилитировалась перед болельщиками в домашней встрече с Польшей. В ворота гостей влетело шесть мячей, в то время как те отличились лишь раз.

Удивительно, что открыть счёт на 28-й минуте удалось подопечным Чеслава Михневича. Покинувший «Динамо» Себастьян Шиманьски выполнил отличную передачу в штрафную на Роберта Левандовски, а тот забил 76-й мяч за сборную.

Незадолго до перерыва Аксель Витсель восстановил равновесие на табло, а по истечении часа игры Кевин Де Брёйне вывел «красных дьяволов» вперёд, но в целом соперник держался достойно, в том числе благодаря сейвам Бартломея Дронговского.

Рассыпались поляки лишь в концовке, когда на первый план вышли свежие футболисты оппонента. Леандро Троссард, едва появившись на поле, оформил дубль, а в добавленное арбитром время точку поставил молодой дебютант Луа Опенда.

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Невероятный удар Вегорста

А вот Нидерланды чуть не потеряли очки в Кардиффе. Валлийцы после победы в финале стыков ЧМ-2022 выставили на поле далеко не оптимальный состав. Впрочем, и Луи ван Гал провёл серьёзную ротацию, предоставив шанс резервистам. Это не помешало гостям открыть счёт в начале второй половины встречи. Тён Копмейнерс с линии штрафной аккуратно пробил в дальний нижний угол.

Однако невероятная развязка наступила в компенсированное судьёй время. Сначала на 92-й минуте отыграться удалось валлийцам. После подачи с правого фланга молодой защитник Рис Норрингтон-Дэвис перевисел в воздухе оппонента и с близкой дистанции отправил мяч в дальний угол.

Но на 95-й оранжевые, организовав последнюю атаку, склонили чашу весов в свою пользу. Ваут Вегорст отметился ещё более красивым голом. Открывшись в центре штрафной, он беспрепятственно пробил головой в падении. Таким образом, подопечные ван Гала одержали вторую победу подряд и закрепились на вершине группы 4 сильнейшего дивизиона.

Курьёзный мяч Цыганкова

Казалось, после обидного поражения от Уэльса Украина не сумеет настроиться на первый для себя матч Лиги наций с Ирландией. Тем более Александр Петраков оставил в резерве всех звёзд. Капитан и автор судьбоносного автогола в Кардиффе Андрей Ярмоленко не попал в заявку, а основной вратарь Георгий Бущан получил травму.

Но заменивший его Андрей Лунин провёл великолепную игру, сыграв на ноль. Вратарь доказал, что не зря защищает цвета «Реала». Он действовал надёжно и спокойно справлялся со всеми угрозами и многочисленными навесами с флангов. Особенно запомнился сейв в концовке, когда молодой голкипер кончиками пальцев перевёл снаряд в перекладину после удара головой в упор.

В атаке украинцы поначалу ничего не показывали, но ближе к перерыву открыли счёт. Однако красивый мяч Тараса Качарабы судья, посмотрев повтор, отменил из-за офсайда у ассистировавшего ему Артёма Довбика. Зато на 47-й минуте гости отличились по всем правилам благодаря курьёзной подаче Виктора Цыганкова со штрафного. До мяча в этом эпизоде так никто и не добрался, и он неожиданно для ирландского вратаря юркнул в сетку.