Гол на 90-й минуте принёс Испании ничью в матче с Чехией в Лиге наций
Встреча прошла в Праге и завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев отличились Якуб Пешек (4') и футболист «Локомотива» Ян Кухта (66'). У испанцев забили Гави (45 + 3') и Иньиго Мартинес (90').
Таким образом, чехи набрали четыре очка и занимают второе место в своей группе в Лиге наций. Испания с двумя очками находится на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что дубль Криштиану Роналду помог Португалии разгромить Швейцарию в Лиге наций.