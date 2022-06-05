Гол на 90-й минуте принёс Испании ничью в матче с Чехией в Лиге наций

Сборная Чехии и команда Испании не выявили победителя в матче второго тура футбольной Лиги наций.

Встреча прошла в Праге и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев отличились Якуб Пешек (4') и футболист «Локомотива» Ян Кухта (66'). У испанцев забили Гави (45 + 3') и Иньиго Мартинес (90').

Таким образом, чехи набрали четыре очка и занимают второе место в своей группе в Лиге наций. Испания с двумя очками находится на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Криштиану Роналду помог Португалии разгромить Швейцарию в Лиге наций.