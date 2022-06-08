Манчини — о победе над сборной Венгрии: пропущенный гол испугал итальянскую команду

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился эмоциями после победы команды над Венгрией (2:1) в матче Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

«Пропущенный гол испугал нас, но матч мы должны были закончить ещё более убедительной победой», — цитирует Манчини Gianluca di Marzio.

По его словам, пропущенный гол создал некоторые трудности команде.

Игра состоялась в Чезене и завершилась со счётом 2:1. В составе сборной Италии отличились Николо Барелла (30-я минута) и Лоренцо Пеллегрини (45-я). У Венгрии мяч забил Джанлука Манчини (61-я).

Ранее сообщалось, что сборная Германии сыграла вничью с командой Англии в матче Лиги наций.

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