Манчини — о победе над сборной Венгрии: пропущенный гол испугал итальянскую команду

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился эмоциями после победы команды над Венгрией (2:1) в матче Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

«Пропущенный гол испугал нас, но матч мы должны были закончить ещё более убедительной победой», — цитирует Манчини Gianluca di Marzio.

По его словам, пропущенный гол создал некоторые трудности команде.

Игра состоялась в Чезене и завершилась со счётом 2:1. В составе сборной Италии отличились Николо Барелла (30-я минута) и Лоренцо Пеллегрини (45-я). У Венгрии мяч забил Джанлука Манчини (61-я).

Ранее сообщалось, что сборная Германии сыграла вничью с командой Англии в матче Лиги наций.