Нидерланды отыгрались с 0:2 и свели вничью матч с Польшей в Лиге наций
Встреча состоялась в Роттердаме и завершилась со счётом 2:2.
В составе поляков отличились Мэтти Кэш (18') и Пётр Зелиньский (49'). Хозяева ответили голами Дави Классена (51') и Дензела Дюмфриса (54').
На 91-й минуте голландцы могли вырвать победу, но Мемфис Депай не забил пенальти, отправив мяч в штангу.
Нидерланды набрали семь очков и продолжают возглавлять свою группу. Польша (4) находится на третьей строчке в квартете.
Ранее сообщалось, что сборные Англии и Италии не забили друг другу в матче Лиги наций.