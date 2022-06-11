Нидерланды отыгрались с 0:2 и свели вничью матч с Польшей в Лиге наций

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Национальные команды Нидерландов и Польши не выявили победителей в матче третьего тура футбольной Лиги наций.

Встреча состоялась в Роттердаме и завершилась со счётом 2:2.

В составе поляков отличились Мэтти Кэш (18') и Пётр Зелиньский (49'). Хозяева ответили голами Дави Классена (51') и Дензела Дюмфриса (54').

На 91-й минуте голландцы могли вырвать победу, но Мемфис Депай не забил пенальти, отправив мяч в штангу.

Нидерланды набрали семь очков и продолжают возглавлять свою группу. Польша (4) находится на третьей строчке в квартете.

Ранее сообщалось, что сборные Англии и Италии не забили друг другу в матче Лиги наций.

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