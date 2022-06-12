Дубль Холанда помог Норвегии обыграть Швецию в матче Лиги наций

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Сборная Норвегии по футболу одержала победу над командой Швеции в четвёртом туре Лиги наций.
Дубль Холанда помог Норвегии обыграть Швецию в матче Лиги наций
  • AP

Встреча прошла в Осло и завершилась со счётом 3:1.

В составе норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанд, который отличился на 10-й и 54-й минутах, причём второй мяч он забил с пенальти. Также у хозяев на 77-й забил Александр Сёрлот. У шведов голами отметились Эмиль Форсберг (62') и Виктор Дьёкереш (90+5').

Таким образом, Норвегия набрала 10 очков и укрепила своё лидерство в группе. Швеция (3) находится на третьей строчке.

В параллельном матче Грузия сыграла вничью с Болгарией (0:0).

Ранее сообщалось, что гол на 86-й минуте принёс Уэльсу ничью с Бельгией в матче Лиги наций.

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