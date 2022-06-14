Модрич: расписание матчей Лиги наций — бесчеловечно и ненормально
«Мы добились важных результатов в Лиге наций. Но меня беспокоит плотность расписания игр. Это бесчеловечно и ненормально. Мы провели четыре игры за десять дней», — заявил Модрич после матча.
Встреча в Париже на стадионе «Стад де Франс» завершилась со счётом 0:1 в пользу хорватов. Единственный гол на пятой минуте с пенальти забил Лука Модрич.
Таким образом, в группе лидирует Дания (девять очков). На второй позиции расположилась Хорватия (семь очков). Третья — Австрия (четыре очка), четвёртая — Франция (два очка).
Ранее Франция впервые в своей истории проиграла Хорватии.