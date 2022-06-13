Благодаря голу Модрича Хорватия обыграла Францию в матче Лиги наций

Сборная Хорватии в гостях одержала победу над командой Франции в четвёртом туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

Встреча в Париже на стадионе «Стад де Франс» завершилась со счётом 1:0 в пользу хорватов. Единственный гол на пятой минуте с пенальти забил Лука Модрич.

В другом матче группы 1 Лиги А сборная Дании обыграла команду Австрии со счётом 2:0. Голами отметились Йонас Винд и Сков Ольсен на 21-й и 37-й минутах.

Таким образом, в группе лидирует Дания (девять очков). На второй позиции расположилась Хорватия (семь очков). Третья — Австрия (четыре очка). Четвёртая — Франция (два очка).

Ранее Казахстан в большинстве обыграл Словакию в матче Лиги наций.