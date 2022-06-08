Рекорд Иванюка, радость Шубенкова и скромный результат Ласицкене: чем запомнился легкоатлетический «Мемориал Знаменских»

В Москве прошёл легкоатлетический «Мемориал Знаменских», который собрал почти всех российских звёзд «королевы спорта». Илья Иванюк выиграл соревнования по прыжкам в высоту с рекордом турнира, а также с лучшим результатом сезона в мире. Сергей Шубенков первенствовал в беге на 110 м с барьерами, а его товарищ по тренерской группе Савелий Савлуков — на дистанции 400 м. Мария Ласицкене стала лучшей в секторе для прыжков в высоту, хотя и показала скромный для себя результат.

Во вторник в Москве стартовала Неделя лёгкой атлетики. Соревнования такого формата проводятся в российской столице впервые, и открывал их «Мемориал Знаменских» — турнир, который долгое время проходил в подмосковном Жуковском, а в этом году вернулся на историческую родину.

Северное спортивное ядро «Лужников», которое на семь дней стало эпицентром событий в этом виде спорта, собрало почти всех ведущих атлетов страны. Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Илья Иванюк, Александр Меньков — звёзды, которые сделали бы честь любому европейскому турниру. Организаторы же постарались сделать соревнования яркими, красивыми и запоминающимися.

Представление атлетов сопровождалось фейерверками, а победители прямо на финише получали букеты. Стадион украсили интересными декорациями, а также снабдили большими цифровыми экранами, чтобы зрители успевали следить за происходящим в разных уголках арены.

И следить действительно было за чем.

Чего стоил только лучший результат сезона в мире в исполнении прыгуна в высоту Ильи Иванюка. Бронзовый призёр ЧМ-2019, уже одержавший к тому времени победу в турнире, преодолел планку на высоте 2,34 м, что стало к тому же и рекордом соревнований. После этого Илья попытался прибавить к результату ещё 4 см, но после первой неудачи решил прекратить борьбу.

«На самом деле не ожидал даже, что 2,34 прыгну. Всё-таки подводящая работа на тренировках говорила о другом результате. Можно сказать, прыгнул выше, чем был готов. Поэтому на 2,38 элементарно силы закончились, да и настрой тоже. Нужно всё-таки двигаться не торопясь, шаг за шагом, как говорится. Соперники ещё не все были, ребята только втягиваются в сезон. Вот через неделю на этом же самом стадионе встретимся с Михаилом Акименко — будет уже поинтереснее», — рассказал спортсмен журналистам после выступления.

Высокого результата зрители ждали и от главной звезды сектора Марии Ласицкене, но олимпийская чемпионка остановилась на скромной для себя высоте 1,91 м, которую преодолела лишь с третьей попытки. А вообще, прославленная прыгунья на этот раз могла и проиграть, так как с таким же результатом завершила соревнования Мария Кочанова. Но в пользу Ласицкене сыграло то, что предыдущую высоту она взяла с первой попытки, а соперница потратила две. Впрочем, вряд ли сама Мария придавала значение этому факту, так как всегда подчёркивает, что соревнуется в секторе лишь с собой, а не с соперницами.

«Результатом я недовольна, но на самом деле это не имеет никакого значения. Я старалась, пыталась. Главное — работать и не морочить себе голову лишними вопросами и мыслями. Значит, сегодня я готова на этот результат», — поделилась спортсменка.

Мария выглядела расстроенной, но эти эмоции были связаны скорее не с конкретным результатом, а с общей обстановкой в российском спорте и с отстранением от международных соревнований. Она отметила, что уже не знает, можно ли хотя бы надеяться на улучшения в этом плане, и посетовала на отсутствие в России таких соревнований, как Неделя лёгкой атлетики, в прошедшие пять лет.

«А сейчас поздновато. Лёгкая атлетика настолько далеко ушла, что того, что сейчас происходит, будет недостаточно. Я часто задаю себе вопрос, чего же будет достаточно. Да, возможно, я стала слишком озлобленной, но очень сложно мне даётся эта тема», — призналась трёхкратная чемпионка мира.

Куда более жизнерадостным выглядел Сергей Шубенков, который выиграл забег на 110 метров с барьерами за явным преимуществом. Результат экс-чемпиона мира — 13,41 секунды, а занявший второе место Филипп Шабанов отстал от победителя на 0,28 секунды.

После финиша Шубенков радостно пробежался перед немногочисленными болельщиками, благодаря их за поддержку, и даже подарил кому-то из зрителей на трибунах свой наградной букет. При этом результатом он, как и Ласицкене, остался недоволен, однако подчеркнул, что поводов для беспокойства нет.

«Сезон набирает обороты, я обретаю уверенность. Надо соревноваться, соревноваться и ещё раз соревноваться. Нужно постепенно включаться, и каждый старт этому в помощь, особенно турнир с такой уютной атмосферой. Главное — есть прогресс. Конечно, это не те секунды, которые я хотел бы показать по итогу сезона, но мы над этим работаем», — отметил атлет.

Также он рассказал, что вполне свыкся с мыслью, что в этом сезоне международных стартов не будет и даже нашёл в этом что-то позитивное для себя.

«Нам просто в одночасье перечеркнули все планы и сказали: делайте, что хотите. С одной стороны, это очень обидно, а с другой — даже лучше, чем когда долго мурыжат и постоянно говорят, что вот-вот что-то изменится, какое-то примут решение. Так что есть сейчас шанс прийти в себя, почувствовать дорожку — в общем, попроще провести этот год. Но если вдруг результаты сами попрут, то хорошо. А если нет, то ахиллы рвать, как в прошлом году, не готов», — заявил Шубенков.

Помимо признанных звёзд во вторник ярко блеснуло и новое поколение российских атлетов. Так, Савелий Савлуков едва не побил рекорд страны среди молодёжи на дистанции 400 метров. 22-летний бегун, который тренируется под руководством Сергея Клевцова вместе с Шубенковым, преодолел один круг стадиона за 45,18 секунд и уступил давнему рекорду Николая Чернецкого всего шесть сотых. При этом атлет сменил специализацию лишь в прошлом году и прогрессирует семимильными шагами. Да и планы у Савелия весьма амбициозные. В этом сезоне он намерен выбежать из 45 секунд и, возможно, побороться с рекордом России Виктора Маркина (44,60), который стоит уже без малого 22 года — с московской Олимпиады.

«Хотелось бы на него замахнуться, но это, как вы понимаете, очень быстро. Хотя в мире сейчас бегают и быстрее, из 44 секунд уже выбегают», — подчеркнул спортсмен.

Неделя лёгкой атлетики продлится до 13 июня. Впереди ещё тематические дни: на 8 и 9 июня запланированы соревнования в прыжках в длину и тройным, 10 и 11 июня пройдёт фестиваль спринта, а 12 и 13 июня в сектор выйдут «высотники».