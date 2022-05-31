Герои ЧМ-2018, технарь из «Спартака» и защитник «Динамо»: у кого из футболистов сборной России истекают контракты

С наступлением лета истекут действующие контракты сразу у нескольких футболистов, которые призывались в сборную России. Уже точно известно, что «Зенит» покинут опорный полузащитник Магомед Оздоев и один из лучших бомбардиров клуба Артём Дзюба. Денис Черышев не будет продлевать соглашение с «Валенсией», а Зелимхан Бакаев — со «Спартаком». Фёдор Кудряшов может вернуться в Россию из Турции, а Роман Евгеньев — проследовать обратным маршрутом.

Артём Дзюба («Зенит»)

Достоинства. Нападающий продолжает выполнять свою главную задачу — регулярно забивает. В завершившемся сезоне он отметился 13 голами во всех турнирах, хотя почти в половине матчей оставался в запасе. А в гонке бомбардиров РПЛ форвард с 11 мячами уступил только Гамиду Агаларову, Дмитрию Полозу, Матео Кассьерре и Фёдору Смолову. При этом десять голов он записал на свой счёт в первой части сезона. По-прежнему хорош Дзюба и в подыгрыше — он десять раз ассистировал партнёрам и стал лучшим в команде по этому показателю.

Недостатки. Тем не менее возраст не может не сказываться на игре Артёма, ведь уже в августе ему исполнится 34 года. Значит, в запасе у него остаётся два-три сезона выступлений на высоком уровне. В дальнейшем неизбежно попадание на скамейку и роль резервиста, которой лучший бомбардир в истории РПЛ будет, как и в «Зените», тяготиться.

Кому подойдёт. На данный момент «Сочи» выглядит идеальным вариантом для продолжения карьеры. Южане утвердились в роли второй силы Премьер-лиги и в следующем сезоне при поддержке донельзя мотивированного Дзюбы могут попытаться бросить вызов «Зениту» в борьбе за чемпионство. Вдобавок если Россию покинет Кассьерра, то позиция единственного форварда окажется вакантной.

© Maksim Konstantinov/Global Look Press

Денис Черышев («Валенсия»)

Достоинства. Полузащитник обладает колоссальным международным опытом, которым не может похвастать ни один россиянин, ведь он всю карьеру провёл в Испании. Причём, помимо «Реала», в котором Черышев шанса толком не получил, он выступал за крепкие «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». В резюме Черышева значатся 163 встречи в Примере, и по этому показателю он занимает четвёртую позицию среди соотечественников. Добивался успеха вингер и в европейских турнирах. С «Реалом» он взял Лигу чемпионов, с «Севильей» — Лигу Европы, а с «Валенсией» — Кубок Испании.

Недостатки. Главная проблема Черышева — высокая травматичность. К 31 году Денис по различным причинам выбывал из строя 21 раз и пропустил суммарно более двух с половиной лет. Как правило, полузащитник получал мышечные повреждения. Например, он провёл в лазарете большую часть 2017-го и не сумел приехать на Кубок конфедераций.

Кому подойдёт. «Краснодар» больше других клубов РПЛ пострадал от отъезда легионеров. Вдобавок по окончании сезона коллектив покинули несколько старожилов: Евгений Городов, Александр Мартынович и Юрий Газинский. В такой ситуации Александру Сторожуку необходимы опытные исполнители. Кроме того, на левом краю весной он вынужден был использовать либо номинального правого вингера Алексея Ионова, либо 20-летнего форварда Олакунле Олусегуна. Самому Черышеву же наверняка будет интересно стать частью амбициозного проекта.

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© Ivan Terron/Keystone Press Agency

Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Достоинства. Воспитанник «Спартака» — один из самых техничных и умных футболистов России. Бакаев обладает уникальным дриблингом и один в один способен обыграть почти любого. При этом Зелимхан не перетягивает одеяло на себя и всегда готов делиться мячом с партнёром. Неслучайно полузащитник по итогам завершившегося сезона оказался лучшим в коллективе по числу результативных передач.

Недостатки. После возвращения в «Спартак» казалось, что Премьер-лига получила новую звезду. Однако футболист по-настоящему ярко смотрелся лишь полгода, а затем сбавил и даже потерял место в основе. Проблема заключается в том, что Бакаев комфортно чувствует себя в контратаках на открытом пространстве, когда есть возможность убежать и продемонстрировать фирменный дриблинг. При позиционных атаках он вовсе не так полезен, пусть и старателен.

Кому подойдёт. 25-летний футболист способен выйти на качественно новый уровень. Для этого ему нужно попробовать силы в «Зените», сильнейшем коллективе страны, где он получит возможность регулярно бороться за трофеи. Да, ему сложно будет выиграть конкуренцию на правом фланге у Малкома. Но на руку россиянину сыграет его универсализм, ведь он способен закрыть и левый край, и позицию «десятки». Таким образом, он должен будет получать достаточно игровой практики, если найдёт общий язык с Сергеем Семаком.



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© Stupnikov Alexander/spartak.com

Магомед Оздоев («Зенит»)

Достоинства. Вместе с Дзюбой покидает «Зенит» и Оздоев. Наряду с бывшим партнёром он должен вызвать наибольший интерес у топ-клубов РПЛ. Опорник обладает огромным опытом, но вместе с тем ему всего 29 лет, он может приносить колоссальную пользу и стать лидером во многих коллективах. При этом Магомеда нельзя назвать чистым разрушителем, ведь карьеру он начинал в роли атакующего полузащитника. Умение сыграть в пас осталось при нём — хавбек любит отобрать мяч и сразу разогнать атаку. Более того, он обладает потрясающим ударом с дальней дистанции, что продемонстрировал в противостоянии с «Челси».

Недостатки. Единственный минус полузащитника — высокая зарплата, которая, по информации СМИ, составляла €2 млн за сезон. Возможно, именно из-за нежелания понижать оклад он не сумел договориться с «Зенитом» о новом контракте. В изменившихся финансовых реалиях, когда отечественные клубы лишились возможности тратить прежние суммы, Оздоеву придётся умерить аппетиты.

Кому подойдёт. Универсальный хавбек, практически не имеющий слабых мест, усилит любую команду РПЛ. Однако наиболее любопытно было бы увидеть его в составе «Краснодара». Магомед способен сформировать мощное трио в центре с молодыми Александром Черниковым и Никитой Кривцовым и передать им свой опыт. Да и Сергей Галицкий, как известно, с большим интересом относится к футболистам, выступавшим в «Зените». Неслучайно на юг России на закате карьеры переехали Роман Широков и Владимир Быстров.

© Maksim Konstantinov/Global Look Press

Фёдор Кудряшов («Антальяспор»)

Достоинства. За четыре года, прошедших с домашнего чемпионата мира, опытный защитник, кажется, нисколько не сбавил, хотя в апреле ему исполнилось 35 лет. Последние два сезона он провёл в чемпионате Турции, который по уровню не уступает РПЛ, и практически всегда проводил на поле по 90 минут в составе «Антальяспора», если не получал травмы или дисквалификации. Более того, его продолжали вызывать в сборную России, а у Черчесова он был одним из любимчиков.

Недостатки. Очевидно, что Фёдору не слишком долго осталось играть на высоком уровне. Защитнику всё сложнее успевать за молодыми и быстрыми оппонентами. Свидетельством этого стал решающий матч квалификации ЧМ-2022 с Хорватией, где Кудряшов в концовке поразил собственные ворота, когда у него свело мышцу.

Кому подойдёт. Однако в ближайшем сезоне он будет крайне полезен «Спартаку». Во-первых, красно-белые лишились Самуэля Жиго. Во-вторых, в годичную аренду уехал Айртон. Универсал способен закрыть левый край обороны, который остался на откуп молодому Леону Классену и номинальному правому латералю Даниилу Хлусевичу. А в тройке центральных защитников опытный россиянин в состоянии действовать куда надёжнее Максимилиано Кофрие, тем более в сборной он отлично сыгрался с Георгием Джикией.

Legion-Media

Ильзат Ахметов (ЦСКА)

Достоинства. Подходит к концу и соглашение Ахметова с ЦСКА. Учитывая то, как непросто складывались для полузащитника последние годы, вовсе не факт, что москвичи захотят его продлить. Вместе с тем Ильзат может оказаться полезен многим клубам РПЛ, поскольку способен сыграть на любой позиции в центре поля: в опорной зоне, в роли «десятки», инсайда и на обоих краях.

Недостатки. Яркий период в карьере уроженца Киргизии длился совсем недолго. Вскоре после перехода в ЦСКА Гончаренко опустил его в опорную зону, где техничный хавбек вынужден был больше заниматься черновой работой. А в 2020-м он вдобавок столкнулся с серьёзными проблемами с плечом, из-за чего перенёс операцию. По признанию спортсмена, травма полтора года не позволяла ему играть в полную силу.

Кому подойдёт. Несмотря на то что Ахметов заявил о желании остаться в ЦСКА, он может оказаться полезен другой столичной команде — «Динамо», так как бело-голубые летом рискуют лишиться сразу двоих ведущих легионеров — Николо Моро и Себастьяна Шиманьского. Полузащитник способен заменить любого из них. А на позиции поляка он получит шанс наконец сосредоточиться на созидании. Другое дело, что пока непонятно, кто придёт на смену Сандро Шварцу.

Legion-Media

Роман Евгеньев («Динамо»)

Достоинства. Помимо Моро и Шиманьского, «Динамо» рискует потерять ещё одного ключевого игрока — Романа Евгеньева. Едва перешагнув 20-летний рубеж, он превратился в основного центрального защитника бело-голубых. Спустя год он дебютировал в сборной страны, в 2021-м принял участие в чемпионате Европы, а в 2022-м взял бронзу РПЛ. Если верить статистике, Евгеньев в этом сезоне стал одним из лучших в команде по количеству выигранных верховых единоборств (2,1 в среднем за матч) и совершённых перехватов (1,8).

Недостатки. Не обошлось в этом году и без грубых ошибок. Роман регулярно допускает серьёзные позиционные помарки, а не самая высокая скорость мешает ему их исправлять. Например, в провальном матче с «Сочи» (1:5) он в эпизоде с третьим голом позволил убежать от себя Кассьерре. А в дерби с ЦСКА (0:1), в котором бело-голубые фактически лишились шансов на чемпионство, неудачно пошёл в подкат и предоставил возможность свежему Чидере Эджуке выйти на рандеву с Антоном Шуниным.

Кому подойдёт. Молодому защитнику хочется пожелать попробовать свои силы в Европе. Пусть говорить о ведущих чемпионатах континента в сложившейся геополитической обстановке сложно, Роман может попытать счастья в менее статусных первенствах, например в Турции. Там Евгеньев имеет шанс обратить на себя внимание более сильных коллективов. Тем более что Роман год назад не скрывал желания поиграть в другой стране. К слову, остаться в «Динамо» ему тоже никто не помешает — клуб с большой долей вероятности сделает ему предложение.