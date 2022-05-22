Колосков: Семак и Федотов — лучшие тренеры РПЛ сезона-2021/22
- РИА Новости
«Лучший тренер? Конечно, так и напрашивается Семак. Вместе с Семаком я бы отметил Федотова. Если у Семака достижение, то у Федотова, кроме достижений, есть поставленная игра, за которой приятно смотреть», — цитирует Колоскова «Чемпионат».
По его мнению, поставленная игра у «Сочи» — это стопроцентная заслуга тренера. Он также отметил, что не может поставить кого-то из них на первое место, так как это два лучших тренера прошедшего сезона.
«Поэтому Семак и Федотов», — заключил Колосков.
«Сочи» в матче 30-го тура в Москве на стадионе «ВТБ Арена» переиграл «Динамо» (5:1) и завоевал серебряные медали чемпионата. Бело-голубые финишировали на третьем месте. «Зенит» досрочно стал чемпионом.
Ранее Колосков высказался о будущем Артёма Дзюбы после его ухода из «Зенита».