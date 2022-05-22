Гбамен — об игре в ЦСКА: у меня самые лучшие впечатления от времени в Москве

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Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен попрощался с армейским клубом и его болельщиками.
Гбамен — об игре в ЦСКА: у меня самые лучшие впечатления от времени в Москве
  • РИА Новости

«Это было хорошее время. Когда поступило предложения, я сначала не поверил, что у меня появилась такая возможность: выступать в таком клубе. Москва — потрясающий город», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что в ЦСКА работают замечательные люди, которые в любую минуту готовы прийти на помощь.

«Они всегда помогают, добродушны и благородны. У меня самые лучшие впечатления от времени в Москве», — заключил он.

26-летний хавбек сборной Кот-д'Ивуара покидает ЦСКА по окончании сезона-2021/22. Гбамен перешёл из «Эвертона» на правах аренды в январе 2022 года. Полузащитник принял участие в десяти матчах РПЛ, забил один гол и отличился двумя результативными передачами.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал уход Гбамена из московского клуба.

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