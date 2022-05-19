Ветеран ЦСКА назвал уход Гбамена большой потерей для клуба

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал уход полузащитника Жан-Филиппа Гбамена из московского клуба.
Ветеран ЦСКА назвал уход Гбамена большой потерей для клуба
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Конечно, Гбамен — большая потеря для ЦСКА, потому что он неплохой игрок, но с ним нужно работать. Все игроки стали какие-то нервные, с претензией. Раньше было проще. Они стали себя беречь, а мы себя не берегли», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Гбамен перешёл из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды в январе 2022 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в десяти матчах РПЛ, забил один гол и отличился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Гбамен покинет ЦСКА по окончании нынешнего сезона.

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