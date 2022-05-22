Слуцкий пропустит пресс-конференцию «Рубина» по итогам сезона

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В пресс-службе «Рубина» сообщили, что главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий не примет участия в пресс-конференцию по итогам сезона-2021/22.
Слуцкий пропустит пресс-конференцию «Рубина» по итогам сезона
  • РИА Новости

23 мая в конференц-зале «Ак Барс Арены» пройдёт пресс-конференция генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова. Участие Слуцкого в мероприятии не планировалось изначально, сообщает ТАСС.

«Рубин» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу в Казани потерпел поражение от «Уфы» (1:2) и напрямую вылетел во второй дивизион. Команда из столицы Татарстана выступала в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2003 года.

51-летний Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. До переезда в Казань тренер работал в элистинском «Уралане», ФК «Москва», самарских «Крыльях Советов», столичном ЦСКА, английском «Халл Сити» и голландском «Витессе». Слуцкий трижды привёл ЦСКА к победе в чемпионате России.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов  прокомментировал судейство в матче с «Рубином».

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