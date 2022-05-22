Миллер назвал лучший матч Дзюбы в составе «Зенита»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал уход нападающего Артёма Дзюбы из петербургского «Зенита».

«Уместно вспомнить, без сомнения, самый лучший матч за всю историю РПЛ, битву за золото сезона-2018/19 «Краснодар» — «Зенит». Вспомнить наши эмоции. Это навсегда», — цитирует Миллера в пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

При этом Миллер не стал отвечать на вопрос, является Дзюба легендой «Зенита» или московского «Спартака».

«Зенит» в апреле 2019 года нанёс поражение на выезде «Краснодару» (3:2). Дзюба тогда оформил дубль.

33-летний форвард выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. После конфликта с Валерием Карпиным он перешёл в «Зенит».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее генеральный директор «Зенита» Медведев отреагировал на уход Дзюбы.