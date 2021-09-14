Полузащитник сборной России Черышев пропустит 3-4 недели из-за травмы

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Полузащитник «Валенсии» и национальной команды России Денис Черышев травмировал связку левого колена.
Полузащитник сборной России Черышев пропустит 3-4 недели из-за травмы
  • © AP

Как сообщает пресс-служба сборной России, Черышев пропустит три-четыре недели из-за травмы.

«Желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении в Telegram-канале команды.

В нынешнем сезоне Черышев провёл четыре матча в составе «Валенсии», в которых отметился двумя результативными передачами.

В октябре Россия проведёт две встречи в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября сборная сыграет со Словакией в Казани, 11 октября — со Словенией в Мариборе.

Ранее в Российском футбольном союзе сообщили, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес завершил выступления за сборную России.

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