Полузащитник сборной России Черышев пропустит 3-4 недели из-за травмы
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Как сообщает пресс-служба сборной России, Черышев пропустит три-четыре недели из-за травмы.
«Желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении в Telegram-канале команды.
В нынешнем сезоне Черышев провёл четыре матча в составе «Валенсии», в которых отметился двумя результативными передачами.
В октябре Россия проведёт две встречи в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября сборная сыграет со Словакией в Казани, 11 октября — со Словенией в Мариборе.
Ранее в Российском футбольном союзе сообщили, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес завершил выступления за сборную России.