День рождения Загитовой, поездка Медведевой в Заполярье и новый имидж Косторной: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова отпраздновала свой 20-й день рождения с Анной Щербаковой и Дарьей Усачёвой в Дубае. Евгения Медведева не стала фотографироваться с фанатами после шоу в Заполярье, зато поделилась снимком, который вызвал восторг у подписчиков в соцсетях. Алёна Косторная в очередной раз изменила причёску, а Максим Траньков перекрасил волосы в синий цвет. Тем временем в отпуск на Мальдивы отправился целый десант российских спортсменов. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Юбилей Загитовой

На минувшей неделе, 18 мая, Алина Загитова отметила свой 20-й день рождения. Олимпийская чемпионка провела его в компании Анны Щербаковой и Дарьи Усачёвой в Дубае. Подруги подарили Алине огромный букет прямо на пляже, а затем отправились кататься на яхте. Вечером спортсменки поужинали в ресторане, а после него прогулялись по ночному городу.

«С днём рождения меня! Волшебный праздник рядом с прекрасными людьми в чудесном месте! О чём ещё можно мечтать? Скажу честно: 20 лет пролетели очень быстро. Хотя за это время произошло столько нереальных событий. Я помню каждое, но даже одного огромного поста не хватит, чтобы перечислить всё. Огромнейшее спасибо всем, кто сегодня поздравлял и продолжает поздравлять меня! Мне невероятно приятно. Всех люблю», — написала Загитова в одной из социальных сетей.

Фанаты и фигуристы завалили Алину поздравлениями. Так, тёплые пожелания Алине адресовали Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Илья Авербух, Камила Валиева и многие другие.

Лёд и пламень Медведевой

Тем временем Евгения Медведева вернулась из отпуска и уже успела поучаствовать в шоу Ильи Авербуха в Перми и Оленегорске. Визит именитой спортсменки в небольшой город в Заполярье стал событием для его жителей. Правда, от встречи с местными зрителями Евгения уклонилась, несмотря на то что по окончании выступления возле ледового дворца собралась толпа желающих получить автографы и сфотографироваться со звёздами. Сторонилась поклонников Медведева и в аэропорту Мурманска, где её заметили журналисты.

Так что фанатам пока приходится довольствоваться лишь теми снимками, которыми фигуристка делится в своих соцсетях. Незадолго до поездки в Оленегорск она опубликовала фотографии в чёрном платье с глубоким декольте, которые потрясли подписчиков.

«О прошлом вечере», — многозначительно подписала фото Евгения.

Заметки из отпуска

Сногсшибательными фотографиями радует болельщиков и Елизавета Туктамышева, которая после долгого сезона и постановки новых программ отправилась в отпуск на Мальдивы. Экс-чемпионка мира отдыхает вместе с давней подругой Евгенией Тарасовой. Помимо фото, Лиза поделилась в своём Telegram-канале room-туром шикарного бунгало, расположенного прямо на пляже. Спортсменки нежатся на солнце и купаются. Кроме того, в один из дней они ездили на снорклинг.

На Мальдивах отдыхает и Александра Бойкова, а на днях туда из Дубая прилетели Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Последний с ходу занялся подводным плаванием.

«Дайвинг — это что-то нереальное! Эмоций — просто океан. Как будто попадаешь в другой мир. Куча разных рыб, морские звёзды, всё такое красочное. Жалко, телефона с собой не было, а то поснимал бы для вас под водой. Кстати, это было моё первое погружение в жизни. Ныряли с рифа возле нашего отеля. А завтра в планах поплыть на лодке в открытый океан и нырнуть уже там», — рассказал спортсмен.

Выход в океан действительно состоялся, и Кацалапов погрузился на 15 м. «Дальше — глубже», — пообещал он.

Александра Трусова и Марк Кондратюк уже вернулись из тёплых стран, но продолжают отпуск, путешествуя по России. Спортсмены побывали в Санкт-Петербурге, где встретились с Елизаветой Нугумановой. Саша и Лиза вместе побывали в Петергофе.

«Даже обычный день с Лизой становится праздником», — написала Трусова в своём Telegram-канале.

Кроме того, спортсменка поделилась новой порцией романтических фотографий с Кондратюком.

Новый имидж Косторной и Транькова

Алёна Косторная продолжает эксперименты с внешностью. Спортсменка, которая прежде делала татуировки и перекрашивала волосы в красный и фиолетовый, на этот раз решилась на весьма экстравагантную причёску.

«Летние каникулы — время экспериментов. Если кого-то что-то не устраивает, просьба оставлять своё мнение при себе», — категорично подписала фигуристка фото, на котором она красуется с ярко-рыжей копной волос.

Впрочем, как выяснилось, надолго оставаться в таком образе Алёна не планирует.

«Просто заплела косички — и всё, чисто по приколу на несколько дней. Нет, волосы не красила. Это на три дня», — пояснила экс-чемпионка Европы.

Приближающееся лето вдохновило на перемены не только Косторную. В новом имидже на днях предстал и Максим Траньков. Если незадолго до Нового года двукратный олимпийский чемпион стал пепельным блондином, то на этот раз он выбрал для себя синий цвет волос. При этом бывший фигурист, не так давно получивший звание заслуженного тренера России, даже закрыл комментарии в соцсети, где опубликовал эту фотографию, чтобы, видимо, избежать неприятных отзывов.

Визит Тутберидзе в США обошёлся без эксцессов

Шквал критики со стороны американских любителей фигурного катания обрушился на Этери Тутберидзе, когда она решила приехать в Бостон к дочери Диане Дэвис. Там фигуристка вместе с партнёром Глебом Смолкиным работала над постановкой новой произвольной программы под руководством известного французского хореографа Бенуа Ришо.

Ещё до прибытия российского тренера руководство катка в Норвуде объявило, что ей будет запрещено выходить на лёд или стоять у бортика. «Это политика клуба в отношении родителей», — подчеркнули там.

Кроме того, в России были обеспокоены возможным преследованием специалиста в связи с американским актом Родченкова и делом Камилы Валиевой.

Но никаких конфликтов в США, к счастью, не произошло: Тутберидзе не пыталась вмешиваться в тренировочный процесс, а наблюдала за работой дочери с трибуны. Попыток преследования российского специалиста тоже не наблюдалось.

Дэвис и Смолкин поставили произвольную программу с Ришо, и все трое остались весьма довольны результатами сотрудничества.

«Спасибо, Диана и Глеб, за доверие моему видению. Удачи вам обоим в будущем, не могу дождаться, чтобы снова поработать с вами», — написал Ришо в соцсетях.

Переход Забияко под флаг Канады

Неожиданное решение приняла серебряная призёрка Пхёнчхана в командном турнире Наталья Забияко. Спортсменка, которая не выступала на официальных соревнованиях с 2020 года, возобновляет карьеру — только выступать она будет за Канаду, а её партнёром станет Закари Дэйлман. В России переход фигуристки под чужой флаг восприняли без особых эмоций — как позитивных, так и негативных.

Ирина Роднина, например, заявила, что вообще не знает такой спортсменки, а серебро командника считает утешительной медалью.

«Флаг ей в руки, пусть выступает за Канаду. Мне как-то от её перехода всё равно, у нас есть много более именитых спортсменов», — сказала трёхкратная олимпийская чемпионка.

В схожем ключе высказалась и тренер Людмила Великова. По её мнению, возвращаться в большой спорт в 27 лет после двух сезонов перерыва будет достаточно сложно.

«Если она это время не каталась, будет трудно. В шоу — это совсем другое дело. В спорте надо прыгать, а теряются прежде всего прыжки. Наверное, не может найти себя в другом месте и в другой роли, пусть пробует. Это теперь уже не наши проблемы. Раз она переходит в сборную Канады, переживать за неё не буду, я патриотка», — цитирует Великову РИА Новости.