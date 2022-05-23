Ягудин рассказал о самом экзотическом выступлении в карьере в 30-градусную жару

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о самом необычном шоу в Сингапуре.
Ягудин рассказал о самом экзотическом выступлении в карьере в 30-градусную жару
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«В Сингапуре одна из российских компаний соорудила лёд прямо на пляже! Причём не пластиковый, а настоящий — это и трубы были, и охлаждающая жидкость. Вот такой ледовый дворец под тентом в жару 30 градусов», — приводит слова Ягудина Sport24.

По его словам, спортсмены после выступлений ходили купаться, а потом снова надевали костюмы с коньками и исполняли свои номера. Он также назвал озеро Байкал или замёрзшие реки в США очень экзотичными и красивыми местами для выступлений.

21 мая 42-летний фигурист выступил в заключительном шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период», которое прошло в Оленегорске.

Ранее Ягудин прокомментировал решение российской фигуристки Натальи Забияко выступать за сборную Канады.

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