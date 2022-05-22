Медведева отреагировала на отстранение российских фигуристов

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева отреагировала на отстранение России со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).
Медведева отреагировала на отстранение российских фигуристов
  • РИА Новости

В 2017 году Медведева на заседании исполкома МОК защищала право российских спортсменов выступать на международных турнирах.

«Что в случае с той моей поездкой в Лозанну, что сейчас я никогда не выдвигала свою кандидатуру. Если где-то понадобится моя помощь, если меня об этом попросят, то я уже буду рассматривать это предложение», — цитирует Медведеву «Спорт-Экспресс».

При этом фигуристка отказалась от дальнейших комментариев по отстранению России от международных соревнований.

ISU отстранил российских фигуристов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим российские фигуристы уже пропустили чемпионат мира 2022 года в Монпелье.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала возможное продление запрета на участие российских фигуристов в международных соревнованиях.

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