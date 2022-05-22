Медведева отреагировала на отстранение российских фигуристов
- РИА Новости
В 2017 году Медведева на заседании исполкома МОК защищала право российских спортсменов выступать на международных турнирах.
«Что в случае с той моей поездкой в Лозанну, что сейчас я никогда не выдвигала свою кандидатуру. Если где-то понадобится моя помощь, если меня об этом попросят, то я уже буду рассматривать это предложение», — цитирует Медведеву «Спорт-Экспресс».
При этом фигуристка отказалась от дальнейших комментариев по отстранению России от международных соревнований.
ISU отстранил российских фигуристов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим российские фигуристы уже пропустили чемпионат мира 2022 года в Монпелье.
Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала возможное продление запрета на участие российских фигуристов в международных соревнованиях.