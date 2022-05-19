Тутберидзе опубликовала новое фото с дочерью и Смолкиным из США

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила новую фотографию с дочерью Дианой Дэвис из США.

Фотографию Тутбридзе опубликовала в Instagram*. На снимке также позирует партнёр Дэвис — Глеб Смолкин.

Напомним, что Тутберидзе отправилась в Бостон, чтобы посетить местный конькобежный клуб. Там французский хореограф Бенуа Ришо будет ставить новую программу для Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Дуэт выступает за сборную России. На Олимпийских играх в Пекине танцевальная пара заняла 14-е место в индивидуальном турнире.

Ранее директор катка в США запретила Тутберидзе подходить ко льду и бортикам.

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