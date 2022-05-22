Авербух поделился впечатлениями от работы с фигуристом Семененко

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказал мнение, что российский фигурист Евгений Семененко питает большую любовь к творчеству и является подарком для любого постановщика программ.

«Предложение поставить Семененко произвольную программу исходило от тренера Алексея Мишина. Женя находится в очень хорошем состоянии духа, готовится к следующему сезону, сборы у него пройдут с Мишиным», — цитирует Авербуха ТАСС.

Напомним, что 18-летний фигурист упал на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой о лёд. Спортсмена увезли на каталке и доставили в больницу, в итоге у него диагностировали сотрясение мозга.

7 мая на шоу Авербуха Семененко смог прокатать короткую программу в облегчённом варианте.

Ранее серебряная призёрка чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева прокомментировала постановку своей новой произвольной программы с Авербухом.