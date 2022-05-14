Туктамышева рассказала, что вместе с Авербухом поставила новую произвольную программу
- РИА Новости
«Люблю нашу совместную работу! Поставили новую произвольную с Ильёй Авербухом. Как всегда, быстро, интересно и продуктивно. Ещё не утверждена, но я очень надеюсь», — написала Туктамышева в своём Telegram-канале.
25-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года. Она стала первой запасной по итогам национального первенства.
Ранее Авербух отреагировал на исполнение четверного тулупа Туктамышевой.