Авербух: четверной тулуп в исполнении Туктамышевой я видел ещё год назад на тренировке

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и тренер Илья Авербух отреагировал на исполнение четверного тулупа чемпионкой мира в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой.

«Это очень здорово, что она поддерживает себя в очень хорошей форме. Но, честно говоря, четверной тулуп в её исполнении я видел ещё год назад на тренировке. Здорово, что она продолжает не сбавлять свои обороты», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Напомним, что 25-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры. Она стала первой запасной по итогам национального первенства.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин высказался об исполнении четверного тулупа Туктамышевой.