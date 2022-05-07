Авербух: четверной тулуп в исполнении Туктамышевой я видел ещё год назад на тренировке

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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и тренер Илья Авербух отреагировал на исполнение четверного тулупа чемпионкой мира в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой.
Авербух: четверной тулуп в исполнении Туктамышевой я видел ещё год назад на тренировке
  • РИА Новости

«Это очень здорово, что она поддерживает себя в очень хорошей форме. Но, честно говоря, четверной тулуп в её исполнении я видел ещё год назад на тренировке. Здорово, что она продолжает не сбавлять свои обороты», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Напомним, что 25-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры. Она стала первой запасной по итогам национального первенства.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин высказался об исполнении четверного тулупа Туктамышевой.

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