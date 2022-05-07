Жулин: Туктамышева полностью раскроет свой талант к 28 годам

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Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин высказался об исполнении четверного тулупа чемпионкой мира в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой.
Жулин: Туктамышева полностью раскроет свой талант к 28 годам
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«С Туктамышевой складывается такая тенденция, что она к 28 годам полностью раскроется. Все стреляют сначала в 15—16 лет, после идёт спад, а у Лизы всё наоборот — она только улучшается и улучшается. Думаю, к 30 годам она покажет три четверных», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

Он считает, что Туктамышева может пойти на два четверных на чемпионате России, но только в случае большого призового фонда.

25-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры. Она стала первой запасной по итогам национального первенства.

Ранее заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался об исполнении четверного тулупа Туктамышевой.

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