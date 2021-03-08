В центре Чумакова рассказали о процессе разработки вакцины «КовиВак»

Руководитель отдела разработки и внедрения инновационных и полупромышленных технологий центра им. Чумакова Анастасия Пиняева рассказала о процессе создания третьей российской вакцины от коронавируса — «КовиВак».

Она напомнила, что центр Чумакова имеет более чем 70-летний опыт работы по производству цельновирионных вакцин.

«То есть ещё до начала создания новой вакцины важная и значительная часть технологии была отработана. Мы успели набить свои шишки, и у нас уже была платформа, без которой мы вряд ли бы так быстро справились с задачей», — цитирует её стопкоронавирус.рф.

Работа же по созданию вакцины от коронавируса началась в конце марта 2020 года, добавила Пиняева.

Центр Чумакова заключил соглашение о научном сотрудничестве с больницей в Коммунарке, которая одной из первых в России стала принимать пациентов с коронавирусом, чтобы получить доступ к биоматериалу инфицированных SARS-CoV-2.

Затем началась работа по получению изолятов вируса и было проведено полногеномное секвенирование, в результате чего был получен вакцинный штамм и ещё один штамм, который используется для контроля качества.

«Один месяц у нас ушёл на получение вакцинного штамма. Разработка технологии производства вакцины заняла ещё два месяца. После этого мы приступили к доклиническим и клиническим испытаниям», — уточнила руководитель отдела разработки технологий центра Чумакова.

20 февраля вакцину «КовиВак» зарегистрировали в России.

Директор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал в интервью RT об особенностях новой российской вакцины от COVID-19.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» сравнил вакцины от коронавируса «КовиВак» и «Спутник V».