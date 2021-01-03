Профессор оценил сообщения о возможной новой болезни в Конго

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Анастасия Румянцева
Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев прокомментировал в беседе с RT сообщения о возможности появления новой смертельной болезни в Конго.
Профессор оценил сообщения о возможной новой болезни в Конго
  • AFP

Зуев подчеркнул, что стоит дождаться более полной информации. 

При этом он отметил, что сейчас стали активнее открывать новые заболевания, на что, безусловно, повлияла пандемия. 

«То, что сейчас будут открывать значительно энергичнее, чем до сих пор, я не сомневаюсь, потому что этот «энтузиазм» подхлёстывает пандемия, это совершенно очевидно», — рассказал эксперт.

По его мнению, это всё началось с британского штамма, который более контагиозен, чем COVID-19.

«Надо активно, конечно, искать, и это правильно... Мы всё активнее начинаем посещать разные отдалённые местности, мы тем самым всё активнее перемешиваем наш вирусологический багаж с багажом людей, которые живут в этих отдалённых странах, и это совершенно очевидно, может приводить и к заражению, и к рекомбинациям... Давайте подождём, что нам расскажут специалисты более подробно, а тогда мы уже будем реагировать. Какая реакция должна быть? Должен быть проявлен интерес к этому. Но не надо самим пугаться и пугать публику», — рассказал Зуев.

По словам вирусолога, пока предоставленные данные «довольно скупые».

«Потому что геморрагических лихорадок много. Поэтому давайте посмотрим, относится ли этот возбудитель к уже известным или это что-то новое», — заключил специалист. 

Ранее замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов после сообщений о возможности появления новой смертельной болезни в Конго заявил, что опасаться новой пандемии пока преждевременно.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в настоящий момент специалисты изучают все источники и публикации о данном заболевании.

Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, предупредил о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний

Также он рассказал, что у одной из пациенток на западе Конго выявили симптомы, схожие с проявлениями геморрагической лихорадки. При этом анализы не показали у неё наличие следов известных науке заболеваний.

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