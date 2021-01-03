Обнаруживший Эболу учёный рассказал об опасности новых болезней

Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, в эфире CNN предупредил о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний.

По словам специалиста, угроза возникла из-за вырубки лесов, приводящей к увеличению числа контактов человека с возбудителями различных заболеваний.

По его словам, это может привести в будущем к «большой пандемии».

«Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества», — отметил он.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова оценила выявленный новый штамм коронавируса.