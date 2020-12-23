Биолог оценила новый штамм коронавируса

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова оценила выявленный новый штамм коронавируса.
Биолог оценила новый штамм коронавируса
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Она заявила, что «повышенной смертности от нового варианта вируса нет».

При этом по её словам, «гарантий, что вирус не станет более опасным, нет, но сам процесс эволюции вируса все-таки приводит к снижению опасности вируса, потому что это позволяет коронавирусу распространяться».

«Если вирус вдруг станет смертельно опасным, как Эбола, люди будут быстро ухудшаться и умирать до того, как вирус успеет перепрыгнуть на другого человека. С точки зрения коронавируса стратегия не дальновидная», — цитирует РИА Новости Баранову.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружено тех мутаций коронавируса, которые выявлены в Великобритании. 

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