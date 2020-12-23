Биолог оценила новый штамм коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова оценила выявленный новый штамм коронавируса.

Она заявила, что «повышенной смертности от нового варианта вируса нет».

При этом по её словам, «гарантий, что вирус не станет более опасным, нет, но сам процесс эволюции вируса все-таки приводит к снижению опасности вируса, потому что это позволяет коронавирусу распространяться».

«Если вирус вдруг станет смертельно опасным, как Эбола, люди будут быстро ухудшаться и умирать до того, как вирус успеет перепрыгнуть на другого человека. С точки зрения коронавируса стратегия не дальновидная», — цитирует РИА Новости Баранову.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружено тех мутаций коронавируса, которые выявлены в Великобритании.