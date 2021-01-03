Эпидемиолог оценил сообщения о возможной новой болезни в Конго

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Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов после сообщений о возможности появления новой смертельной болезни в Конго заявил, что опасаться новой пандемии пока преждевременно.
Эпидемиолог оценил сообщения о возможной новой болезни в Конго
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости

«Я думаю, что опасаться новой пандемии пока преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах», — сказал он.

По его словам, это также может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врождённая ломкость сосудов, либо проявление аутоиммунных заболеваний.

Горелов добавил, что эти симптомы не обязательно говорят об инфекционной болезни, и отметил, что пока не обнаружен возбудитель болезни, не стоит заранее паниковать.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора прокомментировали данные об обнаружении в Конго признаков появления нового смертельно опасного заболевания, которое прозвали «болезнь X».

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