Роспотребнадзор прокомментировал данные о «болезни X» в Конго

В пресс-службе Роспотребнадзора прокомментировали данные об обнаружении в Конго признаков появления нового смертельно опасного заболевания, которое прозвали «болезнь X».

Как отметили в ведомстве РИА Новости, в настоящий момент специалисты изучают все источники и публикации о данном заболевании.

«Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по теме, которые касаются заболеваемости в Конго», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее «Известия» писали, что академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал данные об обнаружении в Конго признаков появления нового смертельно опасного заболевания.