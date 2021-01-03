Роспотребнадзор прокомментировал данные о «болезни X» в Конго

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В пресс-службе Роспотребнадзора прокомментировали данные об обнаружении в Конго признаков появления нового смертельно опасного заболевания, которое прозвали «болезнь X».
Роспотребнадзор прокомментировал данные о «болезни X» в Конго
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве РИА Новости, в настоящий момент специалисты изучают все источники и публикации о данном заболевании.

«Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по теме, которые касаются заболеваемости в Конго», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее «Известия» писали, что академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал данные об обнаружении в Конго признаков появления нового смертельно опасного заболевания.

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