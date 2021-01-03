Роспотребнадзор прокомментировал данные о «болезни X» в Конго
- РИА Новости
Как отметили в ведомстве РИА Новости, в настоящий момент специалисты изучают все источники и публикации о данном заболевании.
«Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по теме, которые касаются заболеваемости в Конго», — отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее «Известия» писали, что академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал данные об обнаружении в Конго признаков появления нового смертельно опасного заболевания.