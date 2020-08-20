Опубликована инструкция к вакцине от коронавируса

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НИЦЭМ имени Гамалеи опубликовал инструкцию к вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 Гам-КОВИД-Вак (торговая марка «Спутник V»). Срок годности вакцины составляет шесть месяцев.
Опубликована инструкция к вакцине от коронавируса
  • РИА Новости

«Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжёлые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии», — приводит РИА Новости выдержку из инструкции.

Отмечается, что при нетяжёлых острых респираторных вирусных инфекциях, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

С осторожностью следует применять вакцину при хронических заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, тяжёлых заболеваний системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, болезнях сердечно-сосудистой системы, иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме, а также у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями и экземой.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что высокая температура и употребление алкоголя являются противопоказаниями для вакцинации от коронавирусной инфекции. 

11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V». 15 августа в России началось производство вакцины. Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил созданную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

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