Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

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Высокая температура и употребление алкоголя являются противопоказаниями для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса
  • Reuters
  • © RDIF

Специалист отметил, что ограничения схожи с теми, что предъявляют при вакцинации от гриппа. К примеру, пациенту нельзя ставить прививку, если температура тела серьёзно превышает +37 °С.

«Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить», — сказал Жемчугов в интервью радиостанции Sputnik.

Иммунолог уточнил, что перед прививкой пациент не должен стесняться задавать врачу вопросы.

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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