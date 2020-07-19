Гинцбург рассказал, кого нужно первыми привить от коронавируса

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что в первую очередь прививку против коронавируса нужно сделать учителям, пожилым людям и всем организованным коллективам. Об этом информирует ТАСС.

Гинцбург отметил, что вопрос, кому нужно ввести вакцину в первую очередь, должно решать Министерство здравоохранения.

«Если спрашиваете меня, то я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров и, по возможности, все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях», — сказал он.

Директор центра имени Гамалеи добавил, что противопоказанием для вакцинирования могут быть хронические аутоиммунные заболевания. По его словам, важно не спровоцировать ухудшение состояния здоровья.

Гинцбург добавил, что врач-терапевт перед введением препарата должен проконсультировать каждого пациента, собрав его анамнез.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в августе.