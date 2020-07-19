Гинцбург рассказал, кого нужно первыми привить от коронавируса
- РИА Новости
Гинцбург отметил, что вопрос, кому нужно ввести вакцину в первую очередь, должно решать Министерство здравоохранения.
«Если спрашиваете меня, то я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров и, по возможности, все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях», — сказал он.
Директор центра имени Гамалеи добавил, что противопоказанием для вакцинирования могут быть хронические аутоиммунные заболевания. По его словам, важно не спровоцировать ухудшение состояния здоровья.
Гинцбург добавил, что врач-терапевт перед введением препарата должен проконсультировать каждого пациента, собрав его анамнез.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в августе.