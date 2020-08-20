Ведущий эпидемиолог КНР оценил российскую вакцину от коронавируса
- Reuters
Об этом сообщается на сайте посольства России в Китае.
Отмечается, что Чжун Наньшань «дал высокую оценку разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцины от COVID-19».
«(Чжун Наньшань. — RT) поздравил нашу страну с завершением процедуры государственной регистрации препарата», — рассказали в дипмиссии.
11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».
15 августа в России началось производство вакцины.