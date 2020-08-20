Ведущий эпидемиолог КНР оценил российскую вакцину от коронавируса

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Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил созданную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
Ведущий эпидемиолог КНР оценил российскую вакцину от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте посольства России в Китае.

Отмечается, что Чжун Наньшань «дал высокую оценку разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцины от COVID-19».

«(Чжун Наньшань. — RT) поздравил нашу страну с завершением процедуры государственной регистрации препарата», — рассказали в дипмиссии.

11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».

15 августа в России началось производство вакцины.

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