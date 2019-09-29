Названы полезные для здоровья сердца продукты
«Сбалансированное питание – это первый шаг к здоровому сердцу», — цитирует РИА Новости рекомендации с сайта Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России.
Отмечается, что для здоровья сердца необходимо ограничить потребление жирного мяса и сахара.
Также следует больше потреблять не менее 400 г овощей и фруктов в сутки.
16 марта сообщалось о том, что регулярное потребление яиц может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.