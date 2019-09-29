Названы полезные для здоровья сердца продукты

Короткая ссылка
В число продуктов, полезных для здоровья сердца, входят курага, фасоль, орехи, птица и рыба.

«Сбалансированное питание – это первый шаг к здоровому сердцу», — цитирует РИА Новости рекомендации с сайта Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России.

Отмечается, что для здоровья сердца необходимо ограничить потребление жирного мяса и сахара.

Также следует больше потреблять не менее 400 г овощей и фруктов в сутки.

16 марта сообщалось о том, что регулярное потребление яиц может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить