Исследование выявило повышающие риск рака кишечника продукты

Исследование, опубликованное в журнале International Journal of Epidemiology, выявило, какие продукты повышают риск рака кишечника.

Отмечается, что, согласно результатам, риск развития рака кишечника у тех, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного и переработанного мяса, был выше на 20%, чем у тех, кто ел 21 грамм и менее.

«Рыба, птица, сыр, фрукты, овощи, чай и кофе не были связаны с риском рака кишечника», — говорится в тексте.

Как уточняется, исследование проводилась на основе данных 500 тысяч пациентов.

Ранее британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.