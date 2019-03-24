В России стали чаще диагностировать рак предстательной железы

В России за последние пять лет стали на 40% чаще диагностировать злокачественные новообразования предстательной железы. Об этом RT рассказали в Минздраве.

Так, в 2017 году рак простаты был диагностирован у 40,8 тыс. мужчин (в 2012 году — у 29 тыс.).

Всего в 2017 году были зарегистрированы 617,1 тыс. человек, имеющих злокачественные новообразования (в 2012 году — 525,9 тыс. человек).

«За последние годы в Российской Федерации отмечается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями, что связано с увеличением доли активного выявления злокачественных новообразований и проведением скрининговых методов диагностики для раннего выявления онкологических заболеваний», — сообщили RT в пресс-службе Минздрава.

Ранее в Минздраве сообщили, что в России стали чаще диагностировать рак молочной железы.

В феврале этого года в ходе ежегодного послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин заявил, что в течение следующих шести лет на борьбу со злокачественными заболеваниями будет направлено порядка 1 трлн рублей.