Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

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Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
  • © РИА Новости

Отмечается, что в большинстве случаев они не придавали им значения.

Многие пациенты не обращали внимания на появившиеся проблемы с памятью, потерю равновесия, ухудшение зрения; на то, что стали «более неуклюжими», стали чаще чувствовать себя усталыми, испытывать ощущение дежавю и слышать некие запахи.

«Когда я говорила, было ощущение, будто немного заплетается язык», — рассказала одна из участниц опроса.

Согласно опубликованным данным, многие респонденты приняли решение обратиться к врачу лишь тогда, когда у них появились подозрения на инсульт или деменцию.

Ранее в Минздраве России сообщили, что в стране за последние десять лет число онкологических больных возросло почти на 14%, что связано с увеличением продолжительности жизни и повышением качества диагностики.

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