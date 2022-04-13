«Против системы платных подписок»: основательница Sci-Hub — о санкциях в сфере науки

В Минобрнауки России сообщили, что планы зарубежных научных издательств заблокировать подписку для российских научных организаций не повлекут необратимых последствий для отечественной науки. Ранее 15 издательств, включая Elsevier, Springer Nature и IOP Publishers, опубликовали заявление о приостановке платного доступа к журналам для российских структур. На этом фоне в РФ может вырасти популярность ресурсов, предоставляющих доступ к научным статьям в обход издательств и платных подписок. В первую очередь речь идёт о ресурсе Sci-Hub, который был создан в 2011 году исследовательницей из Казахстана Александрой Элбакян. Сейчас ресурс известен во всём мире, а его основательница живёт в России. По её словам, статьи проект получает от учёных, которые имеют легальные подписки на журналы. В интервью RT Александра рассказала, почему модель платного доступа к научным статьям изжила себя.

— Александра, по вашим оценкам, какой примерно процент российских учёных пользуются Sci-Hub сейчас? Вырастет ли этот процент после блокировки подписок российских учёных на западные научные издания?

— Мне самой было бы интересно получить точные данные, поскольку оценить этот процент довольно трудно. Последний раз, когда я смотрела, количество российских пользователей сайта составляло от 100 тыс. до 200 тыс. в месяц. При этом общее количество учёных в России — около 300 тыс. Но надо учитывать, что сайтом пользуются не только учёные, но и большое количество студентов, когда они пишут свои дипломы, курсовые, а также многие врачи, так как значительная часть научных журналов — это журналы по медицине.

Когда проект появился в 2011 году, это стало настоящим прорывом. Первое объявление о ресурсе было размещено на форуме молекулярных биологов. Тогда в комментариях люди благодарили за появившуюся наконец возможность прочитать научные работы, которые до этого были недоступны.

Александра Элбакян

© Фото из личного архива

Потому что у очень многих учёных в России никакой возможности получить доступ к зарубежным научным статьям тогда не было, кроме как просить у коллег выслать статью из-за границы либо идти всякими технически сложными обходными путями.

За последние десять лет ситуация немного изменилась — российским научным центрам стали выделять больше денег на оформление подписок на зарубежные журналы. Но всё равно эти подписки не дают доступа ко всем необходимым журналам. Я в 2018 году поездила по разным НИИ и университетам в России, например, в МГУ я записала на видео интервью с российскими учёными — они очень хвалили проект и благодарили.

Так что проект был важен и необходим и до последних решений о блокировке доступа к публикациям для российских учёных.

— Как и когда у вас родилась идея создания подобного проекта?

— Идея появилась, когда в 2009 году я сама столкнулась с отсутствием доступа к необходимым научным статьям — их нельзя было нигде скачать. Я тогда заканчивала университет, и статьи были нужны для подготовки диплома. Тогда я и подумала, что нужно сделать программу для свободного доступа к научным материалам.

— В какой области науки вы работаете?

— Сейчас я учусь в аспирантуре Института философии РАН, специальность — онтология и теория познания.

— Есть ли в мире аналоги вашего проекта по предоставлению свободного доступа к научной информации?

— На момент создания проекта, в 2011 году, никаких подобных ресурсов в интернете не было. В 2012-м раздел для научных статей появился в онлайн-библиотеке Library Genesis (LibGen). (Ресурс был заблокирован по решению суда в 2019 году. — RT.)

Сайт начал архивировать у себя все статьи, скачанные через Sci-Hub, так что сегодня на LibGen есть копия всей базы Sci-Hub. Кроме того, в интернете есть зеркала, то есть копии самого сайта Sci-Hub. Но именно аналогов как таковых у проекта не было и нет.

МГУ

РИА Новости

© Павел Бедняков

Вообще,проблема доступа к научным журналам не новая, она тянется ещё с 1980-х годов, и она затрагивала не только Россию, но и весь мир. Первыми против системы платных подписок стали выступать учёные и библиотекари. Причём в первых рядах тут оказались не бедные страны, как можно было бы подумать, а учёные из Европы и США. В 2001 году около 22 тыс. учёных, включая нобелевских лауреатов, из 150 стран, подписали открытое письмо, в котором призвали к бойкоту журналов, которые запрещают свободное размещение статей в интернете.

В 2002 году на конференции в столице Венгрии была принята Будапештская инициатива открытого доступа. Так за рубежом появилось Движение за открытый доступ к научным журналам. Впоследствии инициативы, направленные на обеспечение учёных доступом к научным статьям, стали приниматься и на государственном уровне в ряде стран. Например, такое требование в ряде стран может предъявляться в случае, если исследования проводились на средства госбюджета.

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Благодаря этим мерам доля статей в открытом доступе стала расти, особенно если речь идёт о новых исследованиях.

В этом контексте Sci-Hub стал настоящим прорывом не только для российской, но и для мировой науки, ведь он позволил решить проблему, над которой бились во всех странах.

К 2021 году ресурс обеспечивал свободный доступ к уже 88 млн научных статей. Однако полноценной работе портала мешают юридические претензии со стороны крупнейших научных издательств, которые заинтересованы в сохранении платной модели доступа. Хотя сами авторы статей, учёные, ничего не имеют против свободной публикации своих работ.

Проект Sci-Hub стал большим потрясением для западного научного сообщества ещё и потому, что он был создан на постсоветском пространстве. И это при том, что западная пропаганда долго внушала, что на этой территории живут отсталые, неразумные существа. А тут вдруг такой прорывной проект... Да ещё и создательница придерживается коммунистических взглядов и поддерживает Путина. И всё это вызвало шок не только на Западе, но и у нашей либеральной общественности. Либеральные издания, такие как газета «Троицкий вариант»*, которая всегда позиционировала себя как голос российского научного сообщества, а сейчас признана иноагентом, молчали о Sci-Hub даже тогда, когда о нём заговорили мировые СМИ. И именно это либеральное лобби в российской науке мешает сейчас развитию и работе проекта Sci-Hub.

Gettyimages.ru

© dusanpetkovic

— С учётом того, что в случае отключения доступа к платным подпискам ваш сайт останется практически единственной возможностью для российских учёных получать актуальную научную информацию, ожидаете ли вы усиления давления на ваш проект со стороны правообладателей, издательств и западных стран в целом?

— Да, сам факт, что проект связан с Россией, станет своего рода чёрной меткой, учитывая, какая сейчас создаётся репутация для всего российского. Но поймите, что я стремлюсь к тому, чтобы свободный доступ к научной информации был признан во всём мире.

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Буквально накануне начала спецоперации на Украине мы с одной пользовательницей обсуждали проект инициативы, чтобы Россия подняла в ООН вопрос о нарушении иностранными издательствами прав человека на доступ к информации и участие в научном прогрессе. А теперь Генассамблея ООН вообще приостановила участие России в СПЧ...

— Просили ли вас ограничить доступ к своему ресурсу на территории России?

— Да, когда всё началось, украинские учёные стали осаждать меня просьбами ввести санкции против российских учёных, но я отказалась.

— Как вы думаете, в будущем сохранится система платного доступа к научным статьям или она уже отмирает?

— Отмирает она уже лет 20, но всё никак не отомрёт. Да, количество статей, которые сразу выходят в открытом доступе, постоянно увеличивается. В 2017 году их доля достигла уже 50%, если говорить о новых работах. Однако это не значит, что Sci-Hub не нужен — наоборот, он очень востребован. Особенно в свете последних событий, хотя упомянутые мной либеральные популяризаторы науки постоянно твердили, что проект никому не нужен.

— Ранее Sci-Hub блокировался в РФ Роскомнадзором? Есть ли сейчас какие-то проблемы в этом плане?

— Да, Роскомнадзор блокировал Sci-Hub и другие адреса проекта в 2018 году. Но сейчас российский сайт Sci-Hub работает, надеюсь, что его больше не будут блокировать.

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