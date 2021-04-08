В Кремле сообщили о сдерживании США сотрудничества в экономике и науке
- РИА Новости
«Мы очень часто сожалеем в связи с тем, что, например, наши американские визави искусственно сдерживают этот трек», — заявил представитель Кремля.
Он рассказал, что в США бизнесменам настоятельно рекомендуют отказаться от участия в форумах, которые проходят в России, а учёным настоятельно рекомендуют отказаться от взаимодействия с коллегами из России.
«Это плохо», — отметил Песков.
Также Песков прокомментировал возможность новых санкций со стороны Соединённых Штатов.